Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию поединка полтавчан.
ФК Ворскла
29 июля 2021, 18:35
В рамках ответного поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская Ворскла на своем поле примет финский КуПС.
Напомним, в первом еврокубковом матче нынешнего сезона Ворскла расписала мировую с КуПСом со счетом 2:2.
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Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка:
Матч Ворскла — КуПС начнется в 19:00. Football.ua проведет онлайн-текстовую трансляцию данной игры.