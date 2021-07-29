В рамках ответного поединка второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА полтавская Ворскла на своем поле примет финский КуПС.

Напомним, в первом еврокубковом матче нынешнего сезона Ворскла расписала мировую с КуПСом со счетом 2:2.

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Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка:

Матч Ворскла — КуПС начнется в 19:00. Football.ua проведет онлайн-текстовую трансляцию данной игры.