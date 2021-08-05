Лига конференций

Украинский хавбек сможет помочь своей команде в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

Полузащитник сборной Украины Роман Безус попал в заявку бельгийского Гента на поединок третьего раунда квалификации Лиги конференций против латвийского РФШ. Об этом сообщает пресс-служба Гента.

Для 30-летнего украинского хавбека это первое попадание в заявку на матч в новом сезоне.

Ранее Безус пропустил оба поединка против Волеренги в Лиге конференций и стартовый матч бельгийского первенства против Сент-Труйдена.

Поединок Гент — РФШ пройдет сегодня, 5 августа, в 21:30.