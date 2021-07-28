Лига конференций

Украинские футболисты не смогут помочь бельгийской команде в матче Лиги конференций.

Полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук не смогут помочь Генту в ближайшем матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Волеренги. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Оба украинца, которые выступали в составе сборной Украины на Евро-2020 не попали в заявку на ответный еврокубковый матч. Также они оба отсутствовали в заявке команды на прошедшие игры.

Напомним, матч Волеренга — Гент пройдет завтра, 29 июля, в 20:00. Первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу бельгийцев.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хочет видеть Яремчука в Роме.