Португалия

Нападающий сборной Украины поблагодарил всех представителей Гента за четыре года плодотворного сотрудничества.

Новоиспеченный нападающий Бенфики Роман Яремчук поблагодарил всех членов бельгийского клуба Гент, в котором он провел последние четыре года.

"Уважаемые болельщики, товарищи по команде, весь тренерский и медицинский персонал, все люди, которые работают в Генте.

Хочу выразить вам огромную благодарность за время, проведенное вместе, – за победы, которые приносили радость, и поражения, что всегда делали меня сильнее. Я многому у вас научился. Именно будучи в Генте, меня вызвали в сборную, и с вами я прогрессировал каждый день.

Большое спасибо президенту клуба Ивану Де Витте и Мишелю Люваги за возможность сыграть в другом чемпионате", — написал Яремчук на своей странице в Instagram.

Украинский форвард выступал в Генте с лета 2017 года. На его счету 152 поединка, в которых он забил 61 гол и отдал 18 ассистов.

Напомним, недавно Яремчук подписал контракт с Бенфикой, но не попал в заявку команды на первую игру третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против московского Спартака. Игра состоится сегодня в 20:00.