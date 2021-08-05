Лига конференций

Football.ua рассказывает о первом оппоненте команды Руслана Костышина в новом еврокубковом сезоне.

Колос, стартующий в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, получил в соперники карагандинский Шахтер. В случае успешного преодоления сего барьера подопечные Руслана Костышина сразятся с победителем пары Спартак Трнава — Маккаби Тель-Авив, но для начала необходимо пройти довольно крепкую казахскую дружину. Представляем вам краткое досье на "горняков".

История

Формальным годом образования Шахтера является 1950-ый, однако полноценный статус профессионального клуба "оранжево-черные" получили ближе к концу 50-ых, что позволило им участвовать в регулярных розыгрышах советского чемпионата.

Поначалу добиться весомых успехов не получалось — команда располагалась в нижней части таблицы, пусть и далеко от опасной зоны.

Тем не менее, в период существования СССР карагандинцы провели больше сезонов во втором дивизионе — 18 против 16.

После распада Союза положение "горняков" в трофейном плане кардинально не изменилось. В 1995 году клуб впервые завоевал медали независимого чемпионата Казахстана, правда, лишь бронзовые. Золотые награды пришли к скромному коллективу лишь в начале десятых, когда он сумел дважды кряду завоевать чемпионство в 2011 и 2012 годах.

Тогда же Шахтер дебютировал на групповом этапе еврокубков. До этого "оранжевые" принимали участие в квалификации почившего Кубка Интертото в 2006 году, где сходу сгорели минскому Партизану, спустя три года вылетели из КУЕФА от Дебрецена, а настоящая драма развернулась дальше.

В отборочном турнире Лиги чемпионов сезона-2013/14 команда из Казахстана сенсационно оставила не у дел БАТЭ и Скендербеу, а решающим барьером на пути в групповой этап главного еврокубка стал Селтик. В первом поединке на своем поле Шахтер добыл сенсационную победу за счетом 2:0, однако в ответной встрече в Глазго досадно уступил 0:3 и покинул чемпионскую лигу. Правда, горевать сильно не довелось, так как команда все равно дебютировала на групповом этапе Лиги Европы.

Тем не менее навязать хоть какое-то подобие борьбы АЗ, ПАОКу и Маккаби из Хайфы не удалось — последнее место без единой победы.

После того успеха Шахтер еще однажды принял участие в квалификации ЛЕ, откуда вылетел от хорватского Хайдука, а вплоть до поединка предыдущей стадии Лиги конференций со Стяуа не принимал участие в еврокубках вовсе.

Встреча с Колосом, к слову, станет первой для "горняков" с представителями нашей страны в Европе.

Стадион

Домашние матчи проводит на стадионе Шахтер в Караганде, вмещающем 19 000 человек, но из-за несоответствия требованиям УЕФА поединок с Колосом состоится на столичной Астана-Арене (30 244).

Тренер

Андрей Юрьевич Финонченко, являющийся человеком из структуры карагандинского клуба до мозга костей, так как всю профессиональную карьеру игрока он провел именно в Шахтере, здесь же начал свой тренерский путь.

В бытность игроком завоевал все возможные награды с "горняками", в том числе два упомянутых нами выше чемпионства, а ныне намеревается добиться успехов с родной командой уже в статусе коуча.

Чего ожидать?

Шахтер играет в 3 центральных защитника, основная расстановка — 3-4-2-1, но может сыграть и в два форварда, как, к примеру, в ответной игре со Стяуа, где необходимо было побеждать, чтобы продолжать свое путешествие по ЛК.

У "горняков" есть определенные проблемы с результативностью, по количеству забитых мячей они — худшая команда чемпионата Казахстана. Этому поспособствовали как селекционные перемены зимой/летом этого года, так и, видимо, качество форвардов в обойме. Недавно карагандинский коллектив подписал на правах аренды еще одного нападающего — Идриса Умаева из Ахмата.

Подопечные Андрея Финонченко вряд ли будут играть против Колоса с открытым забралом, предпочтя более закрытую игру и попытки подловить ковалевцев на контратаках. Шахтер можно назвать опытной командой, которая вполне способна навязать "колоскам" серьезное сопротивление, вот только качество нашего полпреда будет куда повыше, да и определенными проблемами соперника, вроде уже упомянутой беды с забитыми мячами, необходимо пользоваться.

Тем не менее, необходимо также не терять бдительность даже в случае благоприятного результата в первом матче, так как Стяуа, добывшая минимальную победу в родных стенах, но уступившая 1:2 (решающий гол один из недавних новичков команды Айдос Таттыбаев забил на 90+1 минуте) в основное и дополнительное время ответной игры, а там и в серии пенальти.