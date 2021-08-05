Лига конференций

Украинский голкипер высказался о предстоящем матче с Шахтером из Караганды.

Колос начинает свой путь к групповому этапу Лиги конференций, и первым его соперником в третьем квалификационном раунде турнира станет казахстанский Шахтер.

Вратарь коваливского клуба Евгений Волынец поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Настраиваемся на хорошую игру, потому что, честно, приятно попасть в такой турнир. Значит не зря мы год работали. Хотим показать достойную игру и хороший результат".

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"Мы очень ждем болельщиков, потому что прошлую игру с Металлистом 1925 очень хорошо поддерживали. Несмотря на то, что первый тайм был неудачный, они нас гнали, и с большой поддержкой трибун мы добыли победу. Это очень важный фактор и мы всех ждем на стадионе", — заявил Волынец на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матча Колос — Шахтер Караганда состоится сегодня, 5 августа, в 21:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.