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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛК.

Колос сойдется в противостоянии с Шахтером из Караганды в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Руслана Костышина.

Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 1,58, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 5,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,37.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Колос одержит победу со счетом 1:0. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,80.

Напомним, матча Колос — Шахтер Караганды состоится сегодня, 5 августа, в 21:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.