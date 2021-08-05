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Фото: ФК Колос Коваливка
05 августа 2021, 12:25
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций коваливский Колос ожидает встреча с казахстанским Шахтером
Удастся ли подопечным Руслана Костышина одержать победу и увеличить свои шансы на выход в групповой этап Лиги конференций? Об этом станет известно по итогам самого матча.
Следить за ключевыми событиями поединка Колос — Шахтер Караганды вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 5 августа в 21:00 по киевскому времени.
Колос — Шахтер Караганды: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Что говорили перед матчем?
Руслан Костышин, главный тренер Колоса:
"Ждем сложный матч, потому что соперник сложный. Если команда обыграла Стяуа, то это о чем-то говорит. Шахтер — это бойцовская команда, которая очень хорошо играет в единоборства и выигрывает много единоборств. Это будет тяжелое противостояние. Мы изучили по какой схеме они будут играть, но я не буду больше ничего говорить".
Магомед Адиев, главный тренер Шахтера Караганды:
"Ожидаем очень сложную игру, знаем соперника, смотрели, анализировали. Это довольно-таки неплохая команда. Я думаю, соперник попытается использовать свои сильные стороны, мы приложим свои усилия, поэтому будет интересная сложная игра. Есть ощущение, уверенность в том, что наше противостояние в любом случае будет определяющим в Астане".
Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Руслана Костышина.