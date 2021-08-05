Лига конференций

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сыграют ковалевский Колос и казахский Шахтер Караганды.

Ковалевский Колос стартует свой еврокубковый сезон с домашнего поединка в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА против казахстанского Шахтера Караганды.

Руслан Костышин, по сравнению с предыдущим матчем против харьковского Металлист 1925 (1:0), решил использовать "летнего" новичка Диего Кариоку с первых минут, а также выпустил в опорную зону Евгения Задою. Отдельно стоит отметить и возвращение Николая Золотова на правый фланг обороны.

Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Чурко, Костышин, Кариока — Лысенко.

Запасные: Маханьков, Ром, Сакив, Данфа, Нуриев, Милько, Новак, Павловец, Ситчинава, Ильин.



Шахтер Караганды: Шацкий — Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски — Рустемович, Букорац, Митошевич — Омиртаев, Шикавка.

Запасные: Трофимец, Наджарян, Таттыбаев, Умаев, Назаренко, Кыбырай, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назымханов, Нурсеитов, Тошев.



Матч Колос — Шахтер Караганды начнется в 21:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.