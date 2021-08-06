Лига конференций

Украинский полузащитник Колоса Андрей Богданов подвел итоги первого матча против Шахтера Караганды.

Колос сыграл вничью с Шахтером из Караганды (0:0) в первом матче третьего раунда квалификации к Лиге конференций.

Полузащитник украинской команды Андрей Богданов подвел итоги первого матча, рассказав, чего не хватило команде для достижения победного результата.

Только первый тайм сыграли, второй – будет в Астане. Ну а что говорить? Тяжелая игра. Все решится в Казахстане. Будем настраиваться на тот матч.

Шахтер удивил? - Нет, мы знали, что это силовая команда, много борьбы навязывают. Ничем не удивили, — сказал Богданов во время интервью во флеш-зоне после матча.

Напомним, ответный матч третьего раунда квалификации к Лиге конференций между Колосом и Шахтером из Караганды запланирован на на 12 августа. Матч состоится в Астане.

Вашему вниманию обзор матча Колос — Шахтер Караганды.