Украинский полузащитник Колоса Андрей Богданов подвел итоги первого матча против Шахтера Караганды.
Андрей Богданов. Фото ФК Колос
06 августа 2021, 09:45
Колос сыграл вничью с Шахтером из Караганды (0:0) в первом матче третьего раунда квалификации к Лиге конференций.
Полузащитник украинской команды Андрей Богданов подвел итоги первого матча, рассказав, чего не хватило команде для достижения победного результата.
Только первый тайм сыграли, второй – будет в Астане. Ну а что говорить? Тяжелая игра. Все решится в Казахстане. Будем настраиваться на тот матч.
Шахтер удивил? - Нет, мы знали, что это силовая команда, много борьбы навязывают. Ничем не удивили, — сказал Богданов во время интервью во флеш-зоне после матча.
Напомним, ответный матч третьего раунда квалификации к Лиге конференций между Колосом и Шахтером из Караганды запланирован на на 12 августа. Матч состоится в Астане.
Вашему вниманию обзор матча Колос — Шахтер Караганды.