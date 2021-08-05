Лига конференций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка третьего раунда квалификации Лиги конференций.

В первом матче третьего раунда Лиги конференций Колос из Ковалевки на своем домашнем стадионе не смог обыграть казахстанский Шахтер Караганды.

Встреча закончилась без забитых мячей, несмотря на то, что команда Руслана Костышина последние двадцать минут играла в большинстве и имела несколько классных моментов для того, чтобы огорчить соперника.

Обзор матча:

Колос — Шахтер Караганды 0:0



Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Чурко (Ильин, 54), Костышин (Нуриев, 83), Кариока — Лысенко (Ситчинава, 54).



Шахтер Караганды: Шацкий — Габышев (Кыбырай, 66), Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски — Рустемович (Наджарян, 82), Букорац, Митошевич (Ламанж, 83) — Омиртаев (Тошев, 65), Шикавка (Таттыбаев, 72).



Предупреждения: Богданов — Граф, Букорац, Атанаскоски, Габышев.



На 76-й минуте был удален Давид Атанаскоски (Шахтер Караганды) (второе предупреждение).