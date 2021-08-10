Лига конференций

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В третьем квалификационном раунде Лиги конференций коваливский Колос ожидает ответная встреча с казахстанским Шахтером

Удастся ли подопечным Руслана Костышина одержать победу и увеличить свои шансы на выход в групповой этап Лиги конференций? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Шахтер Караганды — Колос вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 10 августа в 17:00 по киевскому времени.

Шахтер Караганда — Колос: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Руслана Костышина. Первая встреча завершилась в нулевую ничью.