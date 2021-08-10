Лига конференций

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сыграют казахский Шахтер Караганда и ковалевский Колос.

Первый матч на стадии против казахстанского Шахтера Караганда в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА ковалевский Колос завершил ничьей на своем поле (0:0), поэтому ответная встреча будет ключевой для данной пары.

Со стороны Магомеда Адиева, по сравнению с первой игрой, мы увидели лишь перестановку Габышева на левый фланг обороны, связанную с удалением Атанаскоски, а также отмечаем выход Тошева в пару нападающих к Шикавке.

В исполнении Руслана Костышина также наблюдается ротация: абсолютно новая тройка центральных защитников дополняется Золотовым и Черноморцем на флангах, в то время как Ильин сыграет на правом краю полузащиты, а атаку возглавит Ситчинава.

Шахтер Караганда: Шацкий — Кыбырай, Мавутор, Граф, Буйволов, Габышев — Рустемович, Букорац, Митошевич — Тошев, Шикавка.

Запасные: Трофимец, Наджарян, Таттыбаев, Умаев, Назаренко, Омиртаев, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назымханов, Нурсеитов.



Колос: Волынец — Золотов, Павловец, Милько, Новак, Черноморец — Ильин, Богданов, Костышин, Кариока — Ситчинава.

Запасные: Маханьков, Ром, Сакив, Петров, Нгамба, Лысенко, Нуриев, Гавриш, Чурко, Задоя.



Матч Шахтер Караганды — Колос начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.