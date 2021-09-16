Лига конференций

Вашему вниманию результаты матчей первого тура группового этапа Лиги конференций в группе G.

Завершились поединки стартового тура группового этапа Лиги конференций в группе G.

В первом матче французский Ренн на своем поле расписал мировую с приехавшим в гости английским Тоттенхэмом. Встреча закончилась со счетом 2:2. В составе гостей результативными ударами отметились Те и Лаборд, а у лондонцев — Хейбьерг и Баде, отправивший мяч в собственные ворота.

Ренн — Тоттенхэм 2:2

Голы: Те, 23, Лаборд, 71 — Баде, 11 (автогол), Хейбьерг, 76.

Ренн: Сален, Траоре, Агерд, Баде, Трюффер (Мелинг, 79), Те, Бурижо, Сантамария (Мартен, 86), Лаборд, Гирасси (Тель, 90), Сулемана (Угошукву, 79).

Тоттенхэм: Голлини, Доэрти, Родон, Танганга, Дэвис, Лукас Моура (Скарлетт, 54), Ндомбеле (Алли, 79), Скипп, Кейн (Эмерсон, 54), Бергвейн (Хейбьерг, 30), Хиль.

Предупреждения: Мартен — Хиль.

Во второй встрече словенская Мура на своем поле уступила голландскому Витессу со счетом 0:2. В составе голландской команды отметились Тронстад и Дуки.

Мура — Витесс 0:2

Голы: Тронстад, 30, Дуки, 69.

Мура: Обрадович, Коус, Горенц, Карничник, Штурм, Козар (Лорбек, 79), Мандич (Ципот, 70), Хорват, Шкофлек (Мароша, 79), Клепач (Пучко, 46), Лотрич (Ципот, 46).

Витесс: Шуберт, Япи, Гаек, Базур (Расмуссен, 84), Дуки, Виттек, Тронстад, Беро (Вруг, 90), Гбоо (Хейсман, 66), Таннане (Опенда, 66), Фредериксен (Дарфалу, 65).

Предупреждение: Хорват.