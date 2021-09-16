Лига конференций

Вашему вниманию результаты матчей первого тура группового этапа Лиги конференций в группе H.

Завершились поединки стартового тура группового этапа Лиги конференций в группе G.

В обоих поединках данного квартета сегодня были зафиксированы ничейные результаты, при этом в обоих случаях без забитых мячей.

Сперва казахстанский Кайрат на своем поле поделил очки с кипрской Омонией, а затем азербайджанский Карабах не позволил распечатать свои ворота швейцарскому Базелю, но и чужие поразить также не смог.

Кайрат — Омония 0:0

Кайрат: Покатилов, Миканович, Баньяк, Дугалич, Алип, Поляков, Оганесян, Косович, Рикарду Алвеш, Вагнер Лав (Алыкулов, 80), Канте (Шушеначев, 63).

Омония: Фрейтас, Псалтис (Шеху, 90), Юсте, Ланг, Панайоту, Лецьякс, Гомес, Баширу, Атьемвен (Лоизу, 46), Папулис (Захариу, 45), Какулис.

Предупреждения: Канте, Алвеш, Баньяк — Гомес, Юсте.

Карабах — Базель 0:0

Карабах: Магомедалиев, Гусейнов, Медведев, Медина, Гараев, Байрамов, Ромеро (Вешович, 46), Зубир, Патрик, Кади, Ваджи (Шейдаев, 73).

Базель: Линднер, Серхио Лопес (Ланг, 70), Джемерт (Дуррер, 81), Пельмар, Петретта (Томаш Тавареш, 82), Штокер, Касами, Бургер (Джака, 69), Малес, Ндойе (Миллар, 58), Артур.

Предупреждения: Кади — Бургер, Касами, Миллар.