Лига конференций

Football.ua оценивает действия футболистов Зари в матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций против Буде-Глимта.

Даже в самых страшных кошмарах мы не могли себе представить, что Заря настолько плохо стартует в Лиге конференций. 1:3 в игре против Буде-Глимта – это не просто плохой результат, он кошмарный. Все мы помним, как Заря проиграла Рапиду на выезде со счетом 0:3. В том поединке у луганчан была уйма моментов, показатель xG был у Зари даже выше.

Все мы обращали внимание на катастрофическую реализацию моментов и на то, что счет того матча все-таки не отображал происходящего на футбольном поле. В матче против Буде-Глимта все было абсолютно по делу. Норвежцы имели огромное количество качественных моментов, а Заря совершила несколько жалких атакующих попыток, так и не пробив ни разу в створ ворот до 89-й минуты матча.

Гол Артема Громова стал ничем иным, как банальным голом престижа для Зари. Очень непросто ставить оценки нашим игрокам после такого перформанса.

Тем не менее, Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на стадионе Шериф (по 10-балльной шкале).

Дмитрий Мацапура – 3,5. В створ ворот Дмитрия Мацапуры было нанесено 6 ударов. Ровно половину из них он пропустил. Абсолютно нельзя вешать всех собак на голкипера Зари, но он попросту не излучал уверенность и чувствовалась некая нервозность в его действиях.

Дмитрий Хомченовский – 5,0. С фланга Хомченовского, как и отовсюду, также приходила опасность воротам Мацапуры. Тем не менее, Дмитрий один из немногих футболистов Зари, кто играл до конца и не был согласен с происходящим на поле. Он не был безразличен. Хотя бы за это игрока Зари хотелось бы отметить баллом немного выше.

Виталий Вернидуб – 4,5. Ветеран Зари участвовал в большом количестве воздушных единоборств. Выиграл 9 из 11 воздушных дуэлей. Как и большинство своих товарищей по команде допустил столько ошибок, что хватило бы на несколько матчей в УПЛ.

Ловро Цвек – 3,5. Хорватский легионер Зари Ловро Цвек часто ловил запару и не понимал, как нужно действовать в том или ином эпизоде. Допускал позиционные ошибки и всячески "помогал" норвежцам довольно комфортно чувствовать себя в атаке.

Игорь Снурницын – 3,0. Неизвестно, доводилось ли Снурницыну раньше действовать на позиции левого защитника. Сложно сказать. Очень надеемся, что больше мы этого и не увидим. Плохо в обороне, плохо в атаке. Везде плохо.

Егор Назарина – 3,0. Вот уж где у Зари был самый настоящий проходной двор, так это в опорной зоне. Нападающие Буде-Глимта то и дело оттягивались в глубину и без какого-либо сопротивления получали мяч на подступах к штрафной. Пожалуй, один из тех матчей, который Назарина хотел бы забыть и больше не вспоминать.

Сергей Булеца – 3,5. Все атакующие потуги Сергея Булецы очень быстро сходили на нет. Дебют за национальную сборную Украины не окрылил молодого игрока, и он выдал очень посредственный поединок.

Владислав Кочергин – 3,5. Вот на кого в центре поля надеялись болельщики луганской команды, но и у Кочергина ничего не клеилось. Обычно спокойный и уравновешенный Кочергин во втором тайме влупил своего соперника по ногам от бессилия. Сразу вспоминается эпизод, когда Ярмоленко проверил на прочность ноги Степаненко. В этом случае, конечно же, была игровая ситуация, но вот эмоции Кочергина в этот момент явно были такими же как у Ярмоленко тогда. Ничего не получалось и от безысходности Владислав не придумал ничего лучше, чем как ударить игрока соперника. Повезло, что всего лишь желтая.

Аллахьяр Сайядманеш – 4,0. Иранец был заряжен и мотивирован на игру, но довольно быстро его атакующий нрав погас, и он стал однородной серой массой вместе со своей командой. Во втором тайме откровенно стал передерживать мяч и все больше брать игру на себя, понимая, что на партнеров надеяться нет никакого смысла, но и у Сайядманеша ничего толком не получалось.

Владислав Кабаев – 4,0. Много бегал, суетился, старался искать свободные зоны, обострять. Но стараться и делать – два кардинально разных действия. Не так плох, как остальные, но не более того.

Артем Громов – 4,5. Возможно, полбалла Артему накинули за гол престижа, который он забил в концовке поединка. Конечно, этот гол в плане очков особо в турнирной таблице не помог, но проигрывать 0:3 команде из Норвегии – это уже перебор. Хотя 1:3 – не на много лучше.

Максим Лунев, Кристиан Фагундес – 4,0. Трудно оценить игру этих футболистов. Эти ребята вышли на футбольное поле, когда игра уже была сделана, а их команда разломалась на мелкие кусочки. Собрать эти кусочки у них не получилось, да и мало у кого получилось бы в данной ситуации.

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