Путь команды Виктора Скрипника в новом турнире начался крайне неудачно.
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Буде-Глимт - Заря 3:1
Голы: Салтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегрино 60 — Громов 90+1
Буде-Глимт: Хайкин — Сампстед, Мое, Лоде (Хейбротен, 89), Бьоркан (Конрадсен, 79) — Брустад-Фет (Ветлесен, 69), Берг, Сальтнес — Сольбаккен (Мугиша, 89), Пеллегрино (Коомсон 79), Ботхейм.
Заря: Мацапура — Хомченовский (Алефиренко, 90), Вернидуб, Цвек (Имереков, 90) Снурницын, — Назарина, Булеца (Лунев, 70), Кочергин — Аллахьяр (Фагундес, 70), Кабаев (Овусу-Фримпонг ,90), Громов.
Предупреждения: Бьеркан — Кочергин, Кабаев, Снурницын