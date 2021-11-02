Лига конференций

УЕФА назначил арбитров на поединок с участием луганчан.

Матч между Зарей и ЦСКА София в четвертом туре группового раунда Лиги конференций обслужит финская бригада арбитров во главе с Петри Вильяненом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Вильена на бровках будут Мика Ламппу и Рику Вихреявуори. Роль четвертого арбитра исполнит Маттиас Гестраниус.

Ранее сообщалось, что поединок между Зарей и ЦСКА пройдет со зрителями на трибунах.

Матч Заря — ЦСКА София состоится в Запорожье на стадионе Славутич Арена в в четверг, 4 ноября, и начнется в 19:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.