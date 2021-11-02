Лига конференций

Клуб сумел договориться с городскими властями Запорожья.

В четвертом туре группового этапа Лиги конференций луганская Заря примет в Запорожье на Славутич-Арене ЦСКА София.

Изначально, встреча должны была пройти без зрителей на трибунах по причине "красной" эпидемиологической зоны в Запорожской области.

Тем не менее, луганский клуб сумел договориться с местными властями Запорожья о допуске поклонников футбола на трибуны. Таким образом, на стадион будут допущены следующие категории болельщиков:

- те, кто имеет сертификат о прохождении полного курса вакцинации;

- те, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до матча;

- справку о полном выздоровлении от COVID-19.

Данные ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18-летнего возраста.

В таком случае, потребуется лишь билет на матч и документ, подтверждающий возраст.

Матч Заря — ЦСКА София состоится в четверг, 4 ноября в 19:45.

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