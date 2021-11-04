Лига конференций

Итальянец уже включился в работу в новом коллективе.

Лондонский Тоттенхэм несколькими днями ранее объявил о назначении на пост главного тренера итальянского специалиста Антонио Конте, однако официально к работе со своей новой командой наставник приступить сходу не мог из-за банальных бюрократических процедур — у него отсутствовала рабочая виза Великобритании.

Однако, как сообщает журналист британского издания Evening Standard Дэн Килпатрик, эта проблема была разрешена сегодня утром, когда Конте таки получил необходимые для трудовой деятельности документы.

При этом, ровным счетом ничего не останавливало итальянца от того, чтобы следить за двумя последними тренировочными днями "шпор", во время которых команда работала под руководством Райана Мэйсона.

Как отмечают представители СМИ, Конте был активно вовлечен в процесс, а также имел право голоса при формировании комплекса упражнений и уже раздавал указания своим подопечным.

Высока вероятность того, что именно итальянец будет выбить стартовый состав Тоттенхэма на предстоящий домашний матч против нидерландского Витесса в рамках Лиги конференций УЕФА, на котором он уже сможет присутствовать в технической зоне.

Столкнулся Конте и с первыми кадровыми проблемами — Райан Сессеньон и Брайан Хиль пропустили оба тренировочных дня, поэтому, с большой долей вероятности, не помогут команде в будущей игре.

Отметим, что матч Тоттенхэм — Витесс состоится 4 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.