Лига конференций

Наставник Зари прокомментировал победу своей команды в матче Лиги конференций.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды в матче с ЦСКА София (2:0).

"В той ситуации, в которой мы оказываемся, играя в еврокубках – много больных, много травмированных, поэтому много футболистов играет не на своих позициях.

На первый план вышла борьба, где-то сознательно отдали инициативу, нужно было терпеть, стоим на "ноль" и ждем своего шанса.

Не перестаю удивляться своим игрокам. Мы довольны результатом. Надеюсь, в ближайшее время многие игроки восстановятся и вернутся в строй", — заявил Скрипник на послематчевой пресс-конференции.

Ранее результат встречи прокомментировал наставник ЦСКА София Младенов.