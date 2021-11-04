Лига конференций

Главный тренер ЦСКА София прокомментировал исход матча Лиги конференций.

Главный тренер ЦСКА София Стойчо Младенов прокомментировал поражение своей команды в матче с луганской Зарей (0:2).

Специалист считает, что его команда не заслужила поражения.

"Я чувствую себя ограбленным. Мы доминировали и могли забить. В футбол играют с умом, нам нужен класс и футбольный интеллект. Мы были активны в обоих таймах. С такой большой концентрацией мы могли что-то сделать.

Мы обыграли соперника в обоих матчах, но создали ему слишком много моментов после наших детских ошибок. Мы хотели играть рационально, но чем ближе было к концу матча, тем больше мы рисковали, чтобы забить", — приводит слова Младенова Gong.

После этого поражения ЦСКА София осталось на последнем месте, имея в своем активе 1 набранное очко. Заря расположилась на третьей строчке с шестью зачетными баллами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — ЦСКА София.