Лига конференций

Завершились очередные матчи Лиги конференций.

Завершился второй игровой слот в четвертом туре группового этапа Лиги конференций.

Так, итальянская Рома вновь не сумела переиграть Буде-Глимт. Счет открыл Сольбаккен красивым ударов из-за пределов штрафной в конце первого тайма. Эль-Шаарави счет сравнял, однако банальная подача с фланга спустя некоторое время в штрафную Ромы завершилась еще одним забитым мячом.

В конце второго тайма Майораль замкнул подачу с фланга, установив тем самым окончательный счет — 2:2.

Рома - Буде-Глимт 2:2

Голы: Эль-Шаарави, 54, Майораль, 84 — Сольбаккен, 45, Ботхейм, 65.

Рома: Руй Патрисиу — Рожер, Манчини, Кристанте, Карсдорп — Верету, Дарбо (Вильяр, 46), Мхитарян (Перес, 46), Дзаньоло (Шомуродов, 66), Эль-Шаарави — Абрахам (Майораль, 81)

Буде-Глимт: Хайкин — Бьеркан, Лоде, Моэ, Сампстед — Конрадсен, Хаген, Фет — Пеллегрино, Ботхейм, Сольбаккен

Предупреждения: Кристанте, Хайкин, Рожер, Сольбаккен.

Унион — Фейеноорд 1:2

Голы: Триммель, 41 — Синистерра, 15, Дессерс, 72.

Унион: Люте — Пухач, Фридрих, Кнохе, Йеккель, Триммель — Харагути, Хедира, Озтуналы — Беренс, Беккер (Авонийи, 59)

Фейеноорд: Бейло — Маласиа, Сенеси, Траунер, Гертрюйда — Тил, Кекчю, Эурснес — Торнстра, Синистерра, Линссен (Дессерс, 64).

Предупреждения: Гертрюйда, Авонийи, Триммель.

Славия - Маккаби Хайфа 1:0

Гол: Кухта, 49

Предупреждения: Кухта, Дорли, Коэн, Шери, Менахем, Масопуст.

Тоттенхэм сумел в первые пол часа забить три мяча, однако затем пропустил два мяча в свои ворота. Расмуссен в этом поединке сумел отличиться как в своих, так и в чужих воротах.

Во втором тайме болельщики стали свидетелями трех удалений — Ромеро получил 2 желтые карточки, после чего отправился досрочно отдыхать. Далее Дуки и Шуберт опасно сыграли против своим противников, после чего оба отправились в подтрибунное помещение.

Тоттенхэм — Витесс 3:2

Голы: Сон Хын Мин, 14, Моура, 22, Расмуссен, 28 (автогол) — Расмуссен, 32, Беро, 39.

Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Дайер, Ромеро — Регилон, Хейбьерг (Ло Чельсо, 87), Скипп (Уинкс, 73), Эмерсон — Сон Хын Мин (Ндомбеле, 72), Лукас Моура (Санчес, 73), Кейн

Витесс: Шуберт — Расмуссен, Базур, Дуки — Виттек, Тронстад (Ороз, 90), Беро, Даса — Гбоо (Опенда, 46), Бейтинк (Хаувен, 86), Фредериксен (Дарфалу, 74)

Предупреждения: Бейтинк, Дуки, Базур, Ромеро.

Удаления: Ромеро, 59 (вторая желтая), Дуки, 80, Шуберт, 84.

ПАОК — Копенгаген 1:2

Голы: Живкович, 7 — Анкерсен, 34, Мас, 50

Предупреждения: Йоуханнессон, Юнссон, Живкович, Кристиансен, Стаге, Куртич, Швидерски, Хочолава.

Удаление: Михайлидис, 90.

Ренн - Моура 1:0

Гол: Баде, 76

Предупреждения: Чауна, Лаборд.