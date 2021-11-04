Завершились очередные матчи Лиги конференций.
Завершился второй игровой слот в четвертом туре группового этапа Лиги конференций.
Так, итальянская Рома вновь не сумела переиграть Буде-Глимт. Счет открыл Сольбаккен красивым ударов из-за пределов штрафной в конце первого тайма. Эль-Шаарави счет сравнял, однако банальная подача с фланга спустя некоторое время в штрафную Ромы завершилась еще одним забитым мячом.
В конце второго тайма Майораль замкнул подачу с фланга, установив тем самым окончательный счет — 2:2.
Рома - Буде-Глимт 2:2
Голы: Эль-Шаарави, 54, Майораль, 84 — Сольбаккен, 45, Ботхейм, 65.
Рома: Руй Патрисиу — Рожер, Манчини, Кристанте, Карсдорп — Верету, Дарбо (Вильяр, 46), Мхитарян (Перес, 46), Дзаньоло (Шомуродов, 66), Эль-Шаарави — Абрахам (Майораль, 81)
Буде-Глимт: Хайкин — Бьеркан, Лоде, Моэ, Сампстед — Конрадсен, Хаген, Фет — Пеллегрино, Ботхейм, Сольбаккен
Предупреждения: Кристанте, Хайкин, Рожер, Сольбаккен.
Унион — Фейеноорд 1:2
Голы: Триммель, 41 — Синистерра, 15, Дессерс, 72.
Унион: Люте — Пухач, Фридрих, Кнохе, Йеккель, Триммель — Харагути, Хедира, Озтуналы — Беренс, Беккер (Авонийи, 59)
Фейеноорд: Бейло — Маласиа, Сенеси, Траунер, Гертрюйда — Тил, Кекчю, Эурснес — Торнстра, Синистерра, Линссен (Дессерс, 64).
Предупреждения: Гертрюйда, Авонийи, Триммель.
Славия - Маккаби Хайфа 1:0
Гол: Кухта, 49
Предупреждения: Кухта, Дорли, Коэн, Шери, Менахем, Масопуст.
Тоттенхэм сумел в первые пол часа забить три мяча, однако затем пропустил два мяча в свои ворота. Расмуссен в этом поединке сумел отличиться как в своих, так и в чужих воротах.
Во втором тайме болельщики стали свидетелями трех удалений — Ромеро получил 2 желтые карточки, после чего отправился досрочно отдыхать. Далее Дуки и Шуберт опасно сыграли против своим противников, после чего оба отправились в подтрибунное помещение.
Тоттенхэм — Витесс 3:2
Голы: Сон Хын Мин, 14, Моура, 22, Расмуссен, 28 (автогол) — Расмуссен, 32, Беро, 39.
Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Дайер, Ромеро — Регилон, Хейбьерг (Ло Чельсо, 87), Скипп (Уинкс, 73), Эмерсон — Сон Хын Мин (Ндомбеле, 72), Лукас Моура (Санчес, 73), Кейн
Витесс: Шуберт — Расмуссен, Базур, Дуки — Виттек, Тронстад (Ороз, 90), Беро, Даса — Гбоо (Опенда, 46), Бейтинк (Хаувен, 86), Фредериксен (Дарфалу, 74)
Предупреждения: Бейтинк, Дуки, Базур, Ромеро.
Удаления: Ромеро, 59 (вторая желтая), Дуки, 80, Шуберт, 84.
ПАОК — Копенгаген 1:2
Голы: Живкович, 7 — Анкерсен, 34, Мас, 50
Предупреждения: Йоуханнессон, Юнссон, Живкович, Кристиансен, Стаге, Куртич, Швидерски, Хочолава.
Удаление: Михайлидис, 90.
Ренн - Моура 1:0
Гол: Баде, 76
Предупреждения: Чауна, Лаборд.