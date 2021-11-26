Лига конференций

Наставник лондонцев прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги конференций.

В пятом туре группового этапа Лиги конференций Тоттенхэм в меньшинстве уступил словенской Муре, пропустив гол в добавленное время (1:2).

Главный тренер "шпор" Антонио Конте считает, что уровень команды не так высок, как он ожидал перед приходом.

"Теперь я начинаю понимать ситуацию. Уровень Тоттенхэма не так-уж и высок. Существует большой разрыв между командами в Англии, но этого не нужно бояться. Нужно просто много работать и набраться терпения — проблемы есть, но мы их будем решать", — приводит слова наставника Sky Sports.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мура — Тоттенхэм.