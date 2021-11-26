Лига конференций

Наставник Ренна прокомментировал ничейный результат в матче Лиги конференций.

В пятом туре группового этапа Лиги конференций Ренн сыграл результативную ничью с Витессом, пропустив решающий гол на последней добавленной минуте (3:3).

Главный тренер Ренна Бруно Женезио поделился мыслями после упущенной победы свой команды.

"Мне очень жаль. Я не знаю, как это как комментировать. Я очень зол на футболистов. Нам не хватило терпения, чтобы не расслабляться до конца матча. У меня не было оснований даже думать, что мы можем так сыграть в конце матча", — приводит слова специалиста Le Parisien.

Несмотря на упущенную победу, Ренн гарантировал себе первое место в группе и плей-офф Лиги конференций.