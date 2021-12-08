Лига конференций

Николай Балакин будет работать на матче между Фейеноордом и Маккаби.

Поединок шестого тура группового этапа Лиги конференций в группе Е между нидерландским Фейеноордом и израильским Маккаби будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На линиях ему будут помогать его соотечественники Виктор Матяш и Александр Жуков. Четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

Напомним, матч Фейеноорд — Маккаби Хайфа состоится завра, 9 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее IFFHS объявила лучшего арбитра 2021 года среди мужчин.