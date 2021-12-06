Работа украинской рефери не осталась незамеченной.
Екатерина Монзуль, getty images
06 декабря 2021, 16:50
Международная федерация футбольной истории и статистики уже объявила имя лучшего арбитра 2021 года среди мужчин.
Также федерация представила лучших арбитров 2021 года среди женщин.
Первое место в списке отдали француженке Стефани Фраппар, которая набрала 155 баллов в голосовании.
Второе место заняла Анастасия Пустовойтова с 60 баллами, а тройку призеров замкнула швейцарка Эстер Штаубли с 25 баллами.
Отметим, что IFFHS отметила и работу украинки Екатерины Монзуль. Она заняла четвертое место с 20 баллами. Топ-5 замкнула бразильянка Эдина Алвес Батиста с 15 баллами.
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