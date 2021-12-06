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Работа украинской рефери не осталась незамеченной.

Международная федерация футбольной истории и статистики уже объявила имя лучшего арбитра 2021 года среди мужчин.

Также федерация представила лучших арбитров 2021 года среди женщин.

Первое место в списке отдали француженке Стефани Фраппар, которая набрала 155 баллов в голосовании.

Второе место заняла Анастасия Пустовойтова с 60 баллами, а тройку призеров замкнула швейцарка Эстер Штаубли с 25 баллами.

Отметим, что IFFHS отметила и работу украинки Екатерины Монзуль. Она заняла четвертое место с 20 баллами. Топ-5 замкнула бразильянка Эдина Алвес Батиста с 15 баллами.

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