Лига конференций

Наставник Ромы поделился мыслями после победы над ЦСКА София.

В заключительном туре группового этапа Лиги конференций Рома обыграла ЦСКА София и заняла первое место в квартете С (3:2).

Главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо прокомментировал результат матча, отметив недопустимость потери концентрации, что и привело к двум пропущенным мячам.

"Я доволен всем, кроме двух пропущенных мячей. Немыслимо выиграть 2:0 первый тайм, вести в счете 3:0 и закончить 3:2. Гол Майораля — это то, что мне действительно понравилось в этом матче. Я не удивлен, ведь он всегда много работает, но сегодня он выдал действительно качественный поединок.

У нас нет глубины состава на три турнира, поэтому я счастлив, что мы заняли первое место и не сыграем лишние две игры", — сказал специалист в эфире Sky Sports.