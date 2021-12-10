Лига конференций

Определились участники плей-офф третьего по статусу европейского турнира.

В Лиге конференций завершились почти все поединки и определились команды, которые вышли напрямую в 1/8 турнира. Также известны команды, которые будут играть в стыковых играх за выход в 1/8 финала.

Отметим, что из-за коронавируса поединок Тоттенхэм — Ренн был перенесен на неопределенный срок. Таким образом, английский клуб имеет шансы пробиться в стыковые матчи со второго места в случае победы над Ренном. В случае поражения в стыковые игры попадет Витесс.

В стыковых матчах восемь команд, которые заняли второе место в Лиге конференций, сыграют против восьми представителей Лиги Европы, которые заняли третье место в своих группах. Победитель каждой пары получит право выступить на стадии 1/8 финала Лиги конференций.

Вышли в 1/8 финала Лиги конференций с первого места:

- ЛАСК (Австрия)

- Гент (Бельгия)

- Рома (Италия)

- АЗ (Нидерланды)

- Фейеноорд (Нидерланды)

- Копенгаген (Дания)

- Ренн (Франция)

- Базель (Швейцария)

Сыграют в стыковых матчах за право сыграть в 1/8:

- Маккаби Т-А (Израиль)

- Партизан (Сербия)

- Буде-Глимт (Норвегия)

- Раннерс (Дания)

- Славия Прага (Чехия)

- ПАОК (Греция)

- Витесс/Тоттенхэм

- Карабах (Азербайджан)

Третье место в Лиги Европы:

- Спарта Прага (Чехия)

- ПСВ (Нидерланды)

- Лестер (Англия)

- Фенербахче (Турция)

- Марсель (Франция)

- Мидтьюлланн (Дания)

- Селтик (Шотландия)

- Рапид (Австрия)

Остались без еврокубковой весны:

- ХИК (Финляндия)

- Алашкерт (Армения)

- Анортосис (Кипр)

- Флора (Эстония)

- Заря (Украина)

- ЦСКА София (Болгария)

- Яблонец (Чехия)

- Клуж (Румыния)

- Унион Берлин (Германия)

- Маакаби Хайфа (Изралиь)

- Слван Братислава (Словакия)

- Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

- Мура (Словения)

- Омония (Кипр)

- Кайрат (Казахстан)

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Также у нас есть Instagram.



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS, Instagram.