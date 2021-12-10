Определились участники плей-офф третьего по статусу европейского турнира.
Лига конференций
10 декабря 2021, 00:50
В Лиге конференций завершились почти все поединки и определились команды, которые вышли напрямую в 1/8 турнира. Также известны команды, которые будут играть в стыковых играх за выход в 1/8 финала.
Отметим, что из-за коронавируса поединок Тоттенхэм — Ренн был перенесен на неопределенный срок. Таким образом, английский клуб имеет шансы пробиться в стыковые матчи со второго места в случае победы над Ренном. В случае поражения в стыковые игры попадет Витесс.
В стыковых матчах восемь команд, которые заняли второе место в Лиге конференций, сыграют против восьми представителей Лиги Европы, которые заняли третье место в своих группах. Победитель каждой пары получит право выступить на стадии 1/8 финала Лиги конференций.
Вышли в 1/8 финала Лиги конференций с первого места:
- ЛАСК (Австрия)
- Гент (Бельгия)
- Рома (Италия)
- АЗ (Нидерланды)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Копенгаген (Дания)
- Ренн (Франция)
- Базель (Швейцария)
Сыграют в стыковых матчах за право сыграть в 1/8:
- Маккаби Т-А (Израиль)
- Партизан (Сербия)
- Буде-Глимт (Норвегия)
- Раннерс (Дания)
- Славия Прага (Чехия)
- ПАОК (Греция)
- Витесс/Тоттенхэм
- Карабах (Азербайджан)
Третье место в Лиги Европы:
- Спарта Прага (Чехия)
- ПСВ (Нидерланды)
- Лестер (Англия)
- Фенербахче (Турция)
- Марсель (Франция)
- Мидтьюлланн (Дания)
- Селтик (Шотландия)
- Рапид (Австрия)
Остались без еврокубковой весны:
- ХИК (Финляндия)
- Алашкерт (Армения)
- Анортосис (Кипр)
- Флора (Эстония)
- Заря (Украина)
- ЦСКА София (Болгария)
- Яблонец (Чехия)
- Клуж (Румыния)
- Унион Берлин (Германия)
- Маакаби Хайфа (Изралиь)
- Слван Братислава (Словакия)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- Мура (Словения)
- Омония (Кипр)
- Кайрат (Казахстан)
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