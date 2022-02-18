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Марсель - Карабах, ФК Марсель
18 февраля 2022, 09:55
В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги конференций французский Марсель на своем поле уверенно обыграл азербайджанский Карабах (3:1).
Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда в составе хозяев результативным отметился Милик, а спустя три минуты форвард "провансальцев" оформил дубль. Команда из Азербайджана пыталась отыграться, но смогла рассчитывать лишь на гол Каду на 85 минуте встречи, но последнее слово было за французами — уже в компенсированное время отметился Пайе.
Обзор матча:
Марсель - Карабах 3:1
Голы: Милик, 41, 44, Пайе, 90+ — Каду, 85
Марсель: Манданда, Лирола, Альваро Гонсалес, Балерди, Луан Перес, Камара, Жерсон (Гендузи, 69), Гуйе, Ундер (Дьенг, 69), Милик (Пайе, 68), де ла Фуэнте (Бакамбу, 69).
Карабах: Гугешашвили, Вешович, Медведев, Медина, Гараев, Байрамов, Озобич (Шейдаев, 74), Зубир, Патрик, Кади, Ваджи.
Предупреждения: Ундер (36), Луан Перес (66), Дьенг (77)