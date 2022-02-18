Лига конференций

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В рамках первого поединка 1/16 финала Лиги конференций французский Марсель на своем поле уверенно обыграл азербайджанский Карабах (3:1).

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда в составе хозяев результативным отметился Милик, а спустя три минуты форвард "провансальцев" оформил дубль. Команда из Азербайджана пыталась отыграться, но смогла рассчитывать лишь на гол Каду на 85 минуте встречи, но последнее слово было за французами — уже в компенсированное время отметился Пайе.

Обзор матча: