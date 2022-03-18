Лига конференций

Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій Рома зіграла внічию з Віттесом, яка дозволила італійському клубу пробитися в наступну стадію турніру.

Здавалося, що нідерландському клубу вдасться перевести поєдинок до овертаймів, але у компенсований час нападник "вовків" Теммі Абрахам забив гол і вивів Рому до чвертьфіналу ЛК.

Огляд матчу:

Рома — Вітесс 1:1

Голи: Абрахам, 90+1 — Віттек, 62