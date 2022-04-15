Лига конференций

Захисник Славії поділився своїми емоціями після матчу з Феєнордом.

Український захисник Славії Тарас Качараба прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Феєнорда (1:3).

"Це був важкий матч для обох команд. Ми знали, що відбувається. Ми з Феєнордом знали силу один одного в атаці. Ми обидві атакувальні команди. Але я думаю, що Феєнорд зіграв на досвіді, покарав нас за помилки.

Я не хочу казати, що ми програли через другий гол. Це футбол. Ми зробили помилку в першому таймі через проблеми з комунікацією, але це не провина гравця. Ми команда, і ми всі несемо за це відповідальність. Треба вчитися на цьому, це хороший урок для нас. Феєнорд показав досвід, вони зіграли розумно, діяли краще.

Я хочу подякувати вболівальникам за підтримку, атмосфера була фантастичною. Мені сподобався матч, ми їх постійно чули, вони гнали нас вперед. Але це футбол, помилки трапляються. На жаль, далі пройшли не ми, а Феєнорд.

Для мене це була фантастична подорож. Минулого року я грав у єврокубках зі Слованом, і це було чудово. Фантастично, коли стадіон заповнений, уболівальники Славії женуть нас вперед. Чудово грати у такій команді, я пам’ятатиму це все життя.

Але наша подорож не закінчується, потрібно зосередитись на чемпіонаті і готуватися до наступного року. Ми прагнемо посісти перше місце в лізі і боротися так, як Славія бореться щороку", - наводить слова Качараби прес-служба Славії.

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