До вашої уваги відео голу в матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій.
Рома - Лестер, Getty Images
06 травня 2022, 08:15
У півфінальному матчі Ліги конференцій Рома на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Лестером з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на початку зустрічі, коли на 11 хвилині результативним ударом відзначився Теммі Абрахам.
Огляд матчу
Рома - Лестер 1:0
Гол: Абрахам, 11.
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп, Залєвскі (Вінья, 84) — Крістанте, Олівейра, Пеллегріні — Дзаньоло (Верету, 78), Абрахам (Шомуродов, 88).
Лестер: Шмейхель — Джастін, Еванс, Фофана, Перейра (Кастань, 69) — Дьюсбері-Холл (Перес, 77), Тілеманс, Меддісон — Барнс (Іхеаначо, 46), Лукман (Амартей, 46) — Варді.
Попередження: Манчіні, Фофана.
Джерело: MEGOGO.