Лига конференций

До вашої уваги відео голу в матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій.

У півфінальному матчі Ліги конференцій Рома на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Лестером з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на початку зустрічі, коли на 11 хвилині результативним ударом відзначився Теммі Абрахам.

Огляд матчу

Рома - Лестер 1:0

Гол: Абрахам, 11.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп, Залєвскі (Вінья, 84) — Крістанте, Олівейра, Пеллегріні — Дзаньоло (Верету, 78), Абрахам (Шомуродов, 88).

Лестер: Шмейхель — Джастін, Еванс, Фофана, Перейра (Кастань, 69) — Дьюсбері-Холл (Перес, 77), Тілеманс, Меддісон — Барнс (Іхеаначо, 46), Лукман (Амартей, 46) — Варді.

Попередження: Манчіні, Фофана.

Джерело: MEGOGO.