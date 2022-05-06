Лига Европы

Португальський фахівець встановив одразу кілька досягнень.

Рома у півфінальному матчі Ліги конференцій у відповідь здобула перемогу над Лестером з рахунком 1:0, тоді як перша гра закінчилася з рахунком 1:1.

За інформацією Goal.com, головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо став першим наставником, якому вдалося вивести команди до фіналів Ліги чемпіонів (Порту, Інтер), Ліги Європи (Манчестер Юнайтед) та Ліги конференцій. Крім цього, Моуріньо виграв Кубок УЄФА в 2003 році разом з Порту.

Також OptaJoe повідомляє, що 59-річний португалець став першим тренером, який зміг вийти у фінал єврокубків із чотирма різними клубами.

Крім цього, для Моуріньо це вже буде 16-й фінал у кар'єрі, враховуючи як міжнародні турніри, так і національні. При цьому Жозе виграв 12 фіналів і лише тричі поступався.

Нагадаємо, у фіналі турніру Рома зіграє проти Феєнорда. Гра відбудеться 25 травня.