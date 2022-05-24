Лига конференций

Гернот Траунер — про майбутній матч проти Роми.

У рамках фінального матчу Ліги конференцій сезону-2021/22 італійська Рома зіграє проти нідерландського Феєнорда.

Захисник Феєнорда Гернот Траунер дав коментар перед матчем.

"Ми не очікували, що дійдемо до фіналу, але чудово грали протягом усього сезону. Ми не програли жодного матчу з групового етапу, тож приїхали сюди і хочемо взяти трофей.

Звісно, я готувався до гри проти Абрахама. Він фізично сильний, має гарну техніку, він вміє забивати. Він один із провідних гравців Роми. Треба постаратися не дати йому грати у штрафному майданчику.

Це знаковий момент у моїй кар'єрі. Я ніколи не грав у єврокубковому фіналі, тому все відчувається по-особливому", — наводить слова Траунера офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Феєнорд.