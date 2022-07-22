Ліга конференцій

Форвард шведського клубу поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Нападник АІКа Йон Гвідетті прокоментував поразку своєї команди у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Ворскли (2:3).

"Це була дуже погана гра. Просто неймовірно. Потрібно було просто приїхати та виграти футбольний матч. Це було дуже погано, катастрофа.

Ми маємо грати краще. АІК має прокинутися. Останній гол – це гол мрії і з ним можна лише привітати. Але давайте будемо чесними – як ми можемо забити, якщо ми не можемо хоч раз доставити м'яч у штрафний майданчик? Неможливо забити від кутового прапорця", — наводить слова Гвідетті Aftonbladet.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла – АІК.