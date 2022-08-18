Завершилася низка матчів Ліги конференцій.
У рамках кваліфікаційного раунду Ліги конференцій пройшла низка поєдинків. Ракув Кочергіна обіграв Славію Качараби.
Ніцца, у свою чергу, поступилася Маккабі, а Янг Бойз не зміг досягти позитивного результату у зустрічі з Андерлехтом.
Ракув — Славія Пр 2:1
Голи: Лопес, 29, Тудор, 61 — Голеш, 60
Маккабі Т.-А. — Ніцца 1:0
Гол: Периця, 74
Мольде — Вольфсберг 0:1
Гол: Барібо, 22
РФС — Лінфілд 2:2
Голи: Фрізенбіхлер, 89, Липущек, 90+6 — Фаллон, 38, Купер, 71
Словацько — АІК 3:0
Голи: Петржела, 28, Синявський, 77, Рейнберк, 81
ЦСКА С — Базель 1:0
Гол: Лопес, 70 (автогол)
Янг Бойз — Андерлехт 0:1
Гол: Делькруа, 57
Університатя — Хапоель Беєр-Шева 1:1
Голи: Іван, 74 — Хатуель, 70
Башакшехір — Антверпен 1:1
Голи: Чайар, 58 — Алмейда, 89
Вадуц — Рапід О 1:1
Голи: Ульріх, 10 — Дрейф, 53
Зрінскі — Слован Бр 1:0
Гол: Більбія, 89