Ліга конференцій

Колектив Олександра Кучера програв в першому турі Ліги конференцій.

У рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 протистояв АЗ Алкмару.

Підопічні Олександра Кучера пропустили один гол, але цього виявилось достатньо, щоб нідерландська команда перемогла з мінімальним рахунком.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 проведе гостьовий матч проти кіпрського Аполлона, а нідерландський АЗ Алкмар буде вдома зустрічатись із Вадуцем.

Огляд:

Дніпро-1 — АЗ Алкмар 0:1

Гол: Д. де Віт, 63



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток (Танчик, 76), Сарапій, Бузанелло — Піхальонок (Балулі, 69), Бабенко (Громов, 84), Рубчинський (Когут, 77) — Гуцуляк, Довбик, Амаш (Назаренко, 69).



АЗ Алкмар: Верхюлст — Хацидіакос (Сугавара, 62), Беукема, Деккер, Керкез (М. де Віт, 62) — Класі, Д. де Віт, Рейндерс — Ев’єн, Одгор (Лахдо, 62), ван Бредероде (Базур, 88).



Попередження: Базур.