Ліга конференцій

Є кілька втрат в української команди.

СК Дніпро-1 оголосив заявку на матч другого туру групової стадії Ліги конференцій проти Аполлона.

Воротарі: Валеф, Рибак, Юрчук, Кінарейкін;

Захисники: Адамюк, Сваток, Бузанелло, Логінов, Амаш, Кононов;

Півзахисники: Гуцуляк, Танчик, Бабенко, Сарапій, Рубчинський, Назаренко, Балулі, Когут, Піхальонок, Горбунов;

Форвард: Артем Довбик.

У порівнянні з останніми матчами, на жаль, тренерський штаб не може розраховувати на Артема Громова, який зазнав ушкодження. Продовжують перебувати у лазареті Бланко та Лучкевич.

Матч Аполлон – Дніпро-1 відбудеться 15 вересня о 19:45. У першому турі українці поступилися нідерландському АЗ 0:1, а кіпріоти розійшлися нічиєю 0:0 із ліхтенштейнським Вадуцом.

Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.