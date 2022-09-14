Є кілька втрат в української команди.
Дніпро-1, фото Дніпро-1
14 вересня 2022, 15:38
СК Дніпро-1 оголосив заявку на матч другого туру групової стадії Ліги конференцій проти Аполлона.
Воротарі: Валеф, Рибак, Юрчук, Кінарейкін;
Захисники: Адамюк, Сваток, Бузанелло, Логінов, Амаш, Кононов;
Півзахисники: Гуцуляк, Танчик, Бабенко, Сарапій, Рубчинський, Назаренко, Балулі, Когут, Піхальонок, Горбунов;
Форвард: Артем Довбик.
У порівнянні з останніми матчами, на жаль, тренерський штаб не може розраховувати на Артема Громова, який зазнав ушкодження. Продовжують перебувати у лазареті Бланко та Лучкевич.
Матч Аполлон – Дніпро-1 відбудеться 15 вересня о 19:45. У першому турі українці поступилися нідерландському АЗ 0:1, а кіпріоти розійшлися нічиєю 0:0 із ліхтенштейнським Вадуцом.
Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.