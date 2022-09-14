Україна

Клуб із Кіровоградщини красиво представив футболіста.

Український півзахисник Кирило Ковалець підписав контракт із Олександрією, повідомляється на офіційному сайті клубу. Нова угода діє до 31 травня 2024 року.

Кирило Ковалець виступав за олександрійців з 2018 року, забивши 14 голів у 88 матчах. У середині літа попередня угода між клубом та футболістом завершилася. Пресслужба клубу оголосила про розставання з хавбеком.

Після відходу Ковалець деякий час тренувався з київським Динамо, але Ігор Суркіс зізнався, що не кияни підписуватимуть гравця.

Нагадаємо, що раніше Олександрія підписала вихованця Динамо Київ.