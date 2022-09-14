Клуб із Кіровоградщини красиво представив футболіста.
Кирило Ковалець, скрін з ютуб-каналу Олександрії
14 вересня 2022, 15:12
Український півзахисник Кирило Ковалець підписав контракт із Олександрією, повідомляється на офіційному сайті клубу. Нова угода діє до 31 травня 2024 року.
Кирило Ковалець виступав за олександрійців з 2018 року, забивши 14 голів у 88 матчах. У середині літа попередня угода між клубом та футболістом завершилася. Пресслужба клубу оголосила про розставання з хавбеком.
Після відходу Ковалець деякий час тренувався з київським Динамо, але Ігор Суркіс зізнався, що не кияни підписуватимуть гравця.
Нагадаємо, що раніше Олександрія підписала вихованця Динамо Київ.