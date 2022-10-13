Завершились поєдинки Ліги конференцій.
Фіорентина - Хартс
13 жовтня 2022, 22:02
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій пройшла низка поєдинків. АЗ поступився Аполлону з мінімальним рахунком, Слован і Базель видали трилер, а Гент у результативній грі поступився Юргорден.
Аполлон — АЗ 1:0
Гол: Роберж, 32
Аустрія — Вільярреал 0:1
Гол: Джексон, 87
Башакшехір - РФС 3:0
Голи: Тюрюч, 11, Окака, 45, 72
Партизан - Кельн 2:0
Голи: Діабате, 15, Гомес, 52
Слован — Базель 3:3
Голи: Вайсс, 45+2, Куцька, 49, Чавріч, 53 — Малес, 29, Діуф, 65, Зечірі, 72
Фіорентина - Хартс 5:1
Голи: Йович, 6, Біраги, 22, Гонсалес, 32, 78, Барак, 38 — Хамфріс, 47
ЧФР Клуж - Славія Пр 2:0
Гол: Дяк, 11, Юрі, 84
Юргорден — Гент 4:2
Голи: Хольмберг, 21, Вікхейм, 42, 46, Банда, 45+5 — Депуатр, 61, Куйперс, 73
Зазначимо, що Дніпро-1 проводить свій матч Ліги конференцій проти Вадуца. Зустріч розпочалася о 22:00.