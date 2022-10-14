Завершились матчі Ліги конференцій.
Фото: twitter.com/WestHam
14 жовтня 2022, 00:19
У рамках четвертого туру третього за значимістю єврокубкового турніру завершилася низка поєдинків у слоті 22:00.
Жальгіріс - Пюнік 2:1
Голи: Урега, 23, Олівейра, 42 – Озбіліз, 78 (з пенальті).
Баллкані — Сівасспор 1:2
Голи: Такі, 36 – Арслан, 72, Ангельські, 81.
Шемрок Ровес — Мольде 0:2
Голи: Фофана, 33, Еріксен, 69.
Ніцца — Словацко 1:2
Голи: Діоп, 14 – Томіч, 75, Рейнберк, 87.
Хапоель Беєр-Шева — Лех 1:1
Голи: Хемед, 9 (з пенальті) – Шимак, 44.
Вест Гем — Андерлехт 2:1
Голи: Бенрама, 14, Боуен, 30 – Еспозіто, 89.
Стяуа — Сількеборг 0:5
Голи: Куск, 12, Клюнге, 16, Тенгстедт, 63, Йоргенсен, 68, 70.