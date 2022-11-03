Ліга конференцій

Відбулися перші заключні матчі групового етапу єврокубку.

Закінчилися перші матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій у групі А.

У першому матчі Фіорентина у гостях впевнено обіграла РФШ із рахунком 3:0. У складі "фіалок" забитими м'ячами відзначилися Барак, Артур Кабрал та Сапонара.

РФШ — Фіорентина 0:3

Голи: Барак, 7, Кабрал, 45, Сапонара, 45+2.

У другій грі Башакшехір на своєму полі розібрався із Гартсом із рахунком 3:1. Перемогу турецькій команді принесли результативні удари у виконанні Ндаїшіміє, Гюрлера та Озджана. У гостей єдиний м'яч забив Еткінсон.

Башакшехір — Гартс 3:1

Голи: Ндаїшіміє, 4, Гюрлер, 33, Озджан, 65.

Таким чином, Башакшехір відстояв своє перше місце, набравши 13 очок. Фіорентина також має 13 балів і займає друге місце. За бортом турніру залишилися Гартс і РФШ, які набрали по шість і два бали відповідно.