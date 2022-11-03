Ліга конференцій

Українська команда проведе заключний матч у третьому за значимістю єврокубковому турнірі.

У четвер, 3 листопада, Дніпро-1 проведе матч шостого туру групового етапу Ліги конференцій проти АЗ Алкмару.

У разі перемоги, українська команда займе перше місце та вийде до 1/8 фіналу. Інакше, Дніпро-1 розпочне виступи зі стадії 1/16.

Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 — АЗ Алкмар:

Поєдинок відбудеться у Алкмарі (Нідерланди) на стадіоні АФАС. Стартовий свисток матчу прозвучить о 19:45 за київським часом.

Трансляція матчу АЗ — Дніпро-1 буде доступна в цій новині 3 листопада і почати дивитися її онлайн можна починаючи з 19:45 по Києву.