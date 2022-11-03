Ліга конференцій

Оберіть свого MVP поєдинку.

СК Дніпро-1 у рамках поєдинку шостого туру групового етапу Ліги конференцій грав проти АЗ Алкмаар та поступився з рахунком 1:2.

Команда Олександра Кучера пропустила вирішальний гол вже під кінець основного часу.

Пропонуємо і вам визначити найкращого гравця поєдинку Ліги конференцій у складі дніпрян.

Нагадаємо, що Дніпро-1 зіграє у стикових матчах Ліги Конференцій. Жеребкування стикових ігор пройде у понеділок, 7 листопада, о 15:00 за київським часом. Матчі відбудуться 16 і 23 лютого 2023 року.