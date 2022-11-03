Ліга конференцій

Футболісти Олександра Кучера на тлі втоми двічі загубили суперників у власному штрафному.

Стрімке наближення моменту початку чемпіонату світу-2022 в Катарі зумовило завершення групових етапів усіх єврокубкових змагань на місяць раніше звичного нам терміну. Напередодні донецький Шахтар остаточно змирився з фактом майбутніх виступів навесні в Лізі Європи УЄФА, а вже в звітній день що базових дат продовження свого шляху Лігою конференцій мав зняти всі питання дніпровський Дніпро-1. Варіантів було всього два: або перемога в гостях над нідерландським АЗ Алкмар та додаткові два тижні відпочинку від офіційних матчів, або будь-який інший результат та участь у стикових матчах цього турніру.

Перевага в два залікових бали — такий здобуток ніколи не вважався значним, проте перед матчем заключного туру його цілком вистачало футболістам Паскаля Янсена для того, аби доволі комфортно почувати себе по відношенню до СК перед очною зустріччю на домашній арені. Окрім того, усього за два місяці з моменту попередньої зустрічі цих команд неможливо було остаточно стерти з пам’яті перевагу, яку мали суперники над футболістами Олександра Кучера, навіть за умов мінімального підсумкового рахунку (1:0), тож виклик для лідерів УПЛ був неабияким.

А тут ще й шалений дощ завітав до Алкмару, тож грати дніпрянам довелось учергове під впливом великої кількості опадів. На цьому тлі геть не дивно, що команда Кучера могла десь і загубити суперників у власному штрафному, що сталось на восьмій хвилині, коли навіс із лівого флангу від Карлссона головою в ближній кут Одгор завершував цілковито на самоті. На рівно місці ми отримали пропущений гол, а разом із ним і неприємне передчуття можливого повторення першого матчу.

Проте Дніпро-1 дав позитивну реакцію на цей епізод, і вже за кілька хвилин ми побачили постріл із лівого флангу штрафного від Піхальонка, із яким ногами впорався голкіпер, а також завершення від Довбика подачі Амаша з лівого флангу, яке прийшлось усе в того-таки воротаря. Цей маршрут надходження м’ячів до штрафного господарів дніпрянам, вочевидь, сподобався, тож на завершення першої половини гри вони повторили цей маневр уже більш удалим чином.

Так, Довбик дійсно забив, зрівнявши рахунок у відповідальний момент, однак СК до того мав кілька нагод горіти в цій грі, якби не трохи вдачі під час протистояння Валефа з Одгором та Беукема на близькій відстані до воріт. Після перерви господарі атакували вже більш акцентовано, чому точно не могла стати на заваді фізична форма суперників, оскільки Кучер фактично не мав опцій для ротації в атаці, тож його команда була змушена виключно захищати власні ворота.

Виходило це в Дніпра-1 інколи доволі посередньо, варто пригадати лишень момент, який привіз Сваток передачею назад на Валефа на самому початку другого тайму. Тоді свіжий нападник Павлідіс пробачив український клуб ледь не першим дотиком після заміни, проте вже на завершення зустрічі саме на нього пішла подача Сугавари з правого флангу, після чого відбувся вирішальний удар головою в дальній кут. Дніпряни при цьому так і не віднайшли в собі сил навантажити чужий штрафний майданчик.

Таким чином, нідерландський АЗ Алкмар здобув 15 балів та фінішував на першій сходинці, а дніпровський Дніпро-1 із 10 очками розташувався на другому місці, тому наступного року гратиме в стикових матчах плей-оф Ліги конференцій УЄФА.— Дніпро-1 2:1Одгор, 8, Павлідіс, 87 — Довбик, 39Верхюлст — Хацидіакос, Беукема, Деккер (Павлідіс, 46), Керкез — Рейндерс (Копмейнерс, 90), Д. де Віт, Класі (Базур, 89) — Сугавара, Одгор (Лахдо, 64), Карлссон (ван Бредероде, 65).Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський (Когут, 86) — Назаренко (Кононов, 89), Піхальонок, Амаш — Довбик.Попередження: де Віт — Бузанелло.