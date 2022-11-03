Ліга конференцій

Поєдинки відбудуться 16 і 23 лютого 2023 року.

У четвер, 3 листопада, СК Дніпро-1 поступився нідерландському АЗ з міста Алкмар — 1:2. Єдиним м'ячем у складі команди Олександра Кучера відзначився Артем Довбик, який вийшов на перше місце у списку бомбардирів групового етапу Ліги Конференцій.

За підсумками гри "спортклубівці" з десятьма очками залишилися на другій сходинці таблиці, яка дала їм право вийти до стикових поєдинків (формально — 1/16) турніру. Суперником українського колективу стане одна з команд, які займуть треті місця у своїх квартетах Ліги Європи.

Першу позицію у групі посіли сьогоднішні суперники "дніпрян" — АЗ набрав 15 очок. Кіпрський Аполлон — третій (7 балів), ліхтенштейнський Вадуц — четвертий (2 очки).

Відзначимо, що жеребкування стикових ігор ЛК пройде у понеділок, 7 листопада, о 15:00 за київським часом. Матчі відбудуться 16 і 23 лютого 2023 року.