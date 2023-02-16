Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють кіпрський АЕК Ларнака та дніпровський Дніпро-1.

Дніпровський Дніпро-1 зіграє в першому матчі попереднього раунду Ліги конференцій УЄФА проти кіпрського АЕК Ларнака на полі суперників.

Хосе Луїс Ольтра вирішив використати з перших хвилин Мілічевича та Гарсію в лінії захисту, тоді як Трічковські та Яколіш зіграють у трійці атакувальних півзахисників.

Олександр Кучер дозволив дебютувати в офіційній грі Хайнеру та Пеглоу, тоді як Амаш займе місце на лівому фланзі захисту.

АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Мілічевич, Томович, Гарсія — Понс, Луїш Густаву — Фараж, Трічковські, Яколіш — Лопеш.

Запасні: Тумбас, Стіліанідіс, Гонсалес, Касас, Оєр, Енглезу, Кіпрос, Наум, Андреу, Мамас, Ніколич.



Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу — Довбик.

Запасні: Рибак, Кінарейкін, Кононов, Адамюк, Горбунов, Бланко, Когут, Назаренко, Танчик.



Гра АЕК Ларнака — Дніпро-1 почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.