Ліга конференцій

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу Ліги конференцій, який пройде 16 лютого і розпочнеться о 22:00.

Для будь-якої української команди перший матч календарного року – це насамперед нове знайомство. Зимова перерва в силу клімату набагато довша за літнє міжсезоння, змін у житті кожної з команд відбувається теж дуже багато – і найчастіше 16-й тур чемпіонату починає зовсім інша команда порівняно з тією, яка закінчувала 15-й.

АЕК (ЛАРНАКА) — ДНІПРО-1

ЧЕТВЕР, 16 ЛЮТОГО, 22:00. ЛАРНАКА, КІПР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЯКОБ КЕХЛЕТ (ДАНІЯ).

Як перезимував Дніпро-1

Дніпро-1 обійшовся без екстриму, але також змінився. Команду поповнили Євген Пасіч (розлучили пару близнюків із Геннадієм, шкода) та одразу три легіонери. Паралельно клуб “чистить” склад: якщо Бузанелло переважно сидів на лавці і не міг нічого особливого запропонувати команді, то його на позиції лівого захисника замінив учасник ЧС, костаріканець Рональд Матарітта. Рональд може зіграти й крайнього півзахисника, тобто додасть Дніпру-1 глибини складу, якої команді так не вистачало в першій частині сезону.

Пасіч замінить Громова, найкращі роки якого, за всієї поваги до Артема, вже позаду. Бразильця Гайнера взято на правий фланг оборони, швидше за все, тому, що на Лучкевича через його травми розраховувати все важче. Зрештою, третій новачок-легіонер має посилити команду як таку. Вінгер Пеглоу – вихованець Інтернасьоналя, якому з огляду на найвищу конкуренцію в команді (останній сезон цей “Інтер” також закінчив на другому місці в Серії А) не знаходиться місця в основі. Але він уже грав у вищій лізі Бразилії – за аутсайдера Атлетіко Гояненсе – і набрався європейського досвіду у Порту (щоправда, у другій команді).

Головне, що команда жива та планує вирішувати серйозні завдання. Довбик не пішов, інших лідерів зберегли, селекція, як бачите, також працює. У семи матчах передсезонної підготовки було забито 17 м'ячів – дуже гідна результативність! Той факт, що для Дніпра-1 цей матч стане першим у році, дарує нехай тонку, але все ж таки перевагу. Команда завчасно прибула на Кіпр і, за словами Кучера, навіть відвідала останній матч АЕКу у чемпіонаті.

У стані суперника

Що з АЕКом? На очах Дніпра-1 команда, звісно, помилилася, зігравши вдома внічию з головним аутсайдером, але навіть після цього клуб із Ларнаки все ще лідер чемпіонату. АПОЕЛ поруч, Пафос та Аріс теж, але саме “жовто-зелені” – головний фаворит змагання так може стати чемпіоном уперше у своїй історії.

На початку сезону про це говорило мало що: із чотирьох перших матчів чемпіонату АЕК виграв лише один. Але, наприклад, у жовтні-лютому кіпріоти видали серію з 13 перемог та однієї нічиєї у 14 матчах, обійшовши конкурентів неначе стоячих. І навіть на тлі такої прекрасної серії клуб, як ми знаємо, не припиняє посилюватися: Громов без розкачки став важливою частиною команди і в кожному з останніх двох матчів зіграв близько години. Одним знайомим нам українцем селекція клубу не обмежилася: в Анже клуб підписав вінгера Марина Яколiша, а в Туреччині – форварда Неманію Нiколiча (більше трьохсот голів у професійній кар'єрі!), які одразу забронювали за собою місця в основі. Щоправда, Яколiш швидко травмувався.

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А тепер згадуємо, як АЕК зіграв із Дніпром півроку тому – до всіх цих посилень та ще явно на спаді. Нехай і не без частки везіння, але кіпріоти обіграли український клуб двічі. З того часу клуб додав, посилився і став близьким до історичного чемпіонства. Дніпро-1 став близьким теж, але чи він відповідає за двома першими пунктами? Не кажучи про те, що лідеру УПЛ потрібно й відігравати відрив, який чітко позначив рахунок першої зустрічі: 1:5.

Там схеми, там варіанти...

АЕК гарний, але має слабке місце. 33-річний Громов – практично юніор за мірками цієї команди. Так, Ніколіч забив понад 300 голів за кар'єру, але йому все ж таки 35; Мікелю Гонсалесу, який грав у ЛЧ проти Шахтаря за Сосьєдад – 37; опорнику Ойєру – 36; іншому старому знайомому деяких дніпрян Бруну Гамі – 35; Роберто Росалесу (теж грав у ЛЧ, але за Твенте) – 34... Згаданий вище Яколiш – ЄДИНИЙ гравець команди в діапазоні від 25 до 27 років, тобто футбольного розквіту.

І якщо у внутрішніх турнірах АЕК все одно дуже переконливий, то в єврокубках такий серйозний вік дається взнаки. З Динамо, якщо хтось забув, 3:1 на останніх хвилинах перетворилися на 3:3, але там запалу вистачало, щоб досягти хоча б мінімального результату; а ось Фенербахче та Ренн забили переможні голи на Кіпрі на 80-й та 94-й хвилинах відповідно. Нашій команді потрібно бути готовою провести гідне закінчення матчу.

Схема “жовто-зелених” має досить таємничий вигляд. Два останні матчі клуб зіграв за схемою 4-4-2, але, по-перше, це всього два матчі проти кількох десятків, проведених 4-2-3-1, а по-друге, останній із цих двох був явно невдалим. Чи повернеться Ольтра до схеми з одним форвардом або ж продовжить довіряти Рафі Лопесу разом із Ніколічем – питання, на яке відповість лише гра. Загалом, матчі з українськими командами вже показали, що АЕК за будь-якої схеми віддає перевагу швидким атакам та грі другим номером.

До речі, якщо хтось чекав на завтра ностальгійні зустрічі, то змушений їх розчарувати. Бруну Гама травмований, а Громов просто не заявлений на Лігу конференцій.

Слова, слова, слова...

Олександр Кучер, головний тренер Дніпро-1:

– Звичайно, ми розуміємо, що АЕК – фаворит цього матчу. Суперники на ходу, у них триває чемпіонат, у той час, як у нас й досі перерва і ми офіційних матчів ще не проводили, а ця гра буде тільки першою у році. Звісно, що нам буде важко, але ми будемо віддавати усі свої сили на футбольному полі, щоб здобути позитивний для нас результат. Розуміємо, що протистояння складається не з одного матчу, а буде ще гра-відповідь. Нам треба бути добре зіграти і фізично, і ментально.

Хосе Луїс Ольтра, головний тренер АЕК:

– Суперник має дуже сильну команду, сильних гравців. Вважаю, вони змінилися з часу наших попередніх зустрічей. Так, вони не мали офіційних матчів два місяці, але провели підготовку, йдуть першими у чемпіонаті України. Можливо, ми втратили фактор несподіванки, як це було, коли ми вибили їх минулого разу.

Думаю, у порівнянні з першими матчами обидві команди стали кращими. Коли ми грали влітку, Дніпро-1 вперше вийшов на поле після 6-місячної перерви. Вони прибули сюди на Кіпр, стикнулися з незвичною погодою, вологістю – все це створило фактор несподіванки, який був, на мене, важливим. Зараз у Ларнаці прохолодно, Дніпро-1 провів вдало перше коло чемпіонату, набув впевненості. Ми також стали кращими. З минулого літа ми багато працювали і зараз демонструємо кращі результати, ніж на початку сезону.

Орієнтовні склади

АЕК : Піріч – Росалес, Мілішевич, Томович, Енглезу – Фараж, Ледеж, Понс, Мавріс – Ніколіч, Лопес

Дніпро-1: Валеф – Гайнер, Сваток, Сарапій, Амаш – Бабенко, Рубчинський – Пасіч, Піхальонок, Пеглоу – Довбик

Прогноз