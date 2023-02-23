Завершились два поєдинки Ліги конференцій.
Клуж - Лаціо, getty images
23 лютого 2023, 21:42
В рамках третього за значенням єврокубкового турніру Лаціо грав на виїзді проти Клужа. Матч завершився з рахунком 0:0, але римляни пройшли далі завдяки мінімальній перемозі в першому поєдинку.
Шериф, своєю чергою, після поразки в першій грі від Партизана зумів здобути перемогу — 3:1. Завдяки цьому результату молдавська команда пройшла далі.
Клуж - Лаціо 0:0 (першій матч — 0:1)
Партизан — Шеріф 1:3 (перший матч — 1:0)
Голи: Меніг, 13 — Бадоло, 22, Діоп, 45+1, 47
Зазначимо, що в матчі між Андерлехтом та Лудогорцем в основний час було зафіксовано результат 2:1. Через це протистояння перейшло у додатковий час.