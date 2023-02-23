Ліга конференцій

Завершились два поєдинки Ліги конференцій.

В рамках третього за значенням єврокубкового турніру Лаціо грав на виїзді проти Клужа. Матч завершився з рахунком 0:0, але римляни пройшли далі завдяки мінімальній перемозі в першому поєдинку.

Шериф, своєю чергою, після поразки в першій грі від Партизана зумів здобути перемогу — 3:1. Завдяки цьому результату молдавська команда пройшла далі.

Клуж - Лаціо 0:0 (першій матч — 0:1)

Партизан — Шеріф 1:3 (перший матч — 1:0)

Голи: Меніг, 13 — Бадоло, 22, Діоп, 45+1, 47

Зазначимо, що в матчі між Андерлехтом та Лудогорцем в основний час було зафіксовано результат 2:1. Через це протистояння перейшло у додатковий час.